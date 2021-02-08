Польша, Швеция и ФРГ выслали российских дипломатов

Германия, Польша и Швеция приняли решение выслать российских дипломатов. Так они ответили на то, что Москва выслала представителей этих стран за участие в несанкционированных акциях в январе. Мария Захарова назвала действия стран необоснованными.

МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата.

«Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В документе также подчеркнули, что дипломат, которого Россия выслала за участие в незаконных акциях, «выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами».

Польша также объявила сотрудника генерального консульства РФ в Познани персоной нон грата. В МИД страны отметили, что поступили так в ответ на «на высылку без уважительной причины польского дипломата» из Москвы — решение приняли в координации с Германией и Швецией по принципу взаимности.

О том, что российский дипломат должен покинуть Швецию, сообщили в МИД страны послу РФ.

«Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», — написала Линде в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвала решения стран выслать российских дипломатов «необоснованными» и «недружественными». Она отметила, что они продолжают череду действий, которые Запад принимает в отношении России, — страна квалифицирует их как «вмешательство во внутренние дела».