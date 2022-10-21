Польша с Прибалтикой придумали новые санкции против России для Евросоюза | 360°

Мир 21 октября 2022, 12:32 Польша с Прибалтикой придумали новые санкции против России для Евросоюза Politico: Польша и Прибалтика хотят запретить РФ сотрудничество в сфере ядерной энергетики freepik

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Латвия, Литва, Эстония и Польша договорились предложить странам Евросоюза новые санкции против России. Об этом написали в газете Politico.

Ограничительный проект прибалты с поляками хотят показать европейцам на саммите ЕС в Брюсселе. Бывшие республики Советского Союза и Польша хотят ограничить Российскую Федерацию в сфере технологий и энергетики, ограничить импорт российских алмазов, а также запретить России сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

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В то же время европейские дипломаты сообщили изданию, что новый пакет санкций против России «не ожидается в ближайшей перспективе». К тому же саммит ЕС в пятницу собирают, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

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До этого газета The New York Times написала, что в Европе нет единодушия по поводу антироссийских санкций. Евросоюз постоянно вынужден идти на уступки. Например, некоторым странам разрешены поставки алмазов, урана и нефти из России.