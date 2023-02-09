09 февраля 2023, 13:28
Польша решила закрыть пограничный переход в Белоруссию
Глава МВД Польши Каминьский: погранпереход с Белоруссией в Бобровниках закроют 10 февраля
Польско-белорусский пограничный переход в Бобровниках 10 февраля закроют. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский написал в Twitter, что это сделали ради национальной безопасности.
«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить [работу перехода в Бобровниках]», — объявил он.
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Погранпереход перестанет пропускать людей с полудня 10 февраля. Мариуш Каминьский не уточнил срок закрытия, а посоветовал ждать новых уведомлений.
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Польша начала строить капитальное стальное заграждение на границе с Белоруссией. Замминистра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик заявил в 2022 году, что пограничная служба подписала для этого три крупных договора. В заборе длиной 186 километров предусмотрели 22 калитки для животных. Другой барьер польские власти решили создать на границе с Калининградской областью, но не физический, а электронный — систему камер и датчиков движения. Работы планировали начать в прошлом году.
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