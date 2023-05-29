Мир 29 мая 2023, 11:38 Польша решила выяснить, почему ее офицеры «пили водку» на «Авроре» Депутаты Польши поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России» piqsels

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Обсуждение проекта закона о создании комиссии по изучению «влияния России» на Польшу переросло в жаркие споры между политиками. Об этом написало издание wPolityc.

Представители правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и оппозиция устроили дебаты на тему законопроекта «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах». Сейм уже принял проект закона о создании государственной комиссии. Документ для подписания передали главе государства Анджею Дуде.

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«У нас были (польские — прим. ред.) офицеры контрразведки на знаменитом корабле „Аврора“, они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена (правления. — прим. ред.) PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?» — высказался парламентарий от партии PiS Доминик Тарчинский.

Он считает, что газовые контракты с российской стороной, работа ряда фондов и СМИ, связи тех, «кто пил водку», «фотографии русских агентов с польскими», являются причинами, по которым нужно создать комиссию.

Депутат от оппозиционной «Польской крестьянской партии» (PSL) Павел Бейда сказал, что PiS выступает с подобными заявлениями, поскольку близятся выборы и она хочет победить оппозицию.

Он назвал такую комиссию псевдосудом. По его словам, ее создание будет неконституционным. Происходящее Бейда назвал «абсолютной наглостью» и началом диктатуры и мракобесия.

По сведениям польских СМИ, офицеры страны позировали в бескозырке с надписью «Аврора», в сентябре 2013 года. Тогда генералы Януш Носек и Петр Пайтель находились в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».