Мир 08 марта 2023, 14:51 Польша решила вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на 500 тысяч долларов РИА «Новости»

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Польская служба соцобеспечения пытается вернуть пособия на детей, необоснованно выплаченные украинским беженцам: некоторые из них уехали сразу после получения средств. Общая сумма пособий составила два миллиона злотых, или почти 500 миллионов долларов. Об этом написала газета «Речь Посполита».

В Польше на каждого ребенка выплачивают пособия «500+» и «300+». Однако по местным законам беженец теряет доступ к выплатам, если покидает Польшу на срок более месяца. Соцслужба обязала незаконных получателей отдать сумму за два года. Пока вернуть удалось только около восьми тысяч долларов.

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Обновление закона о помощи гражданам Украины вступило в силу в Польше в конце января. Нововведения позволили останавливать выплаты всем, кто пересекает польскую границу. В течение месяца таких накопилось 3,2 тысячи человек. Тем, кто вернулся, выплаты восстанавливают.

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Сейчас в Польше находятся около 1,4 миллиона человек из числа украинских беженцев, приехавших после 24 февраля.