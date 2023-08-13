Мир 13 августа 2023, 23:09 Польша решила прикрыть границу с Белоруссией американскими вертолетами TVP Info: американские вертолеты Apache закроют Брестские ворота РИА «Новости»

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Польша намерена прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами Apache. Об этом сообщил министр польской национальной обороны Мариуш Блащак в интервью TVP Info.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — сказал он.

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По его словам, танки Abrams вместе с американскими вертолетами будут «непреодолимой преградой». На данный момент на приграничной территории размещены южнокорейские танки K2 Black Panther, артиллерийские системы HIMARS и боевые самолеты FA-50.

Ранее правительство Польши заявило о покупке у Южной Кореи тысячи танков. По словам главы Минобороны республики Мариуша Блащака, у государства есть контракт на поставку 180 единиц боевой техники, их доставят до 2025 года.