Мир 29 ноября 2023, 00:18 Польша решила помочь Финляндии охранять границу Глава Бюро нацбезопасности Сивера: Польша поможет Финляндии охранять границу РИА «Новости»

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Польша намерена отправить группу военных советников в Финляндию, чтобы помочь охранять границу. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера в соцсети Х.

«Одним из итогов визита <…> президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», — сказал он.

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По словам Сивера, польская сторона положительно рассмотрит просьбу Финляндии. Военные советники будут передавать знания по обеспечению безопасности границы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Пересекать КПП разрешат только грузовым автомобилям. По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володина, такое решение обернется для финского государства большими проблемами. Закрытие пунктов пропуска будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро, а стране и так скоро придется расплачиваться за вступление в Североатлантический альянс.