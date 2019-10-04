  • Польша решила полностью отказаться от российского газа

    04 октября 2019, 09:07

    Дарья Бунякова

    В конце 2022 года заканчивается действие контракта на поставку российского газа в Польшу. Если к этому времени будет построен новый газопровод и расширен СПГ-терминал, то страна не станет продлевать соглашение. Такое заявление сделал уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
    Польша решила полностью отказаться от российского газа

    Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal

    Подробнее

    «На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года», — рассказал Наимский в эфире «Польского радио».

    Он отметил, что после истечения договора республика будет поставлять топливо через альтернативные направления. Например, планируется импорт газа через СПГ-терминал Свиноуйсьце, а также через газопровод Baltic Pipe. Второй пока не достроен, но работы планируют завершить как раз в 2022 году.

    «Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — пояснил чиновник.

    Наимский добавил, что речь идет о закупке голубого топлива из США и Катара.