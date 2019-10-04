Польша решила полностью отказаться от российского газа
Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом OpalПодробнее
«На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года», — рассказал Наимский в эфире «Польского радио».
Он отметил, что после истечения договора республика будет поставлять топливо через альтернативные направления. Например, планируется импорт газа через СПГ-терминал Свиноуйсьце, а также через газопровод Baltic Pipe. Второй пока не достроен, но работы планируют завершить как раз в 2022 году.
«Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — пояснил чиновник.
Наимский добавил, что речь идет о закупке голубого топлива из США и Катара.