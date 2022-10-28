Польша решила подготовить отчет об ущербе «из-за СССР» в годы Второй мировой войны | 360°

28 октября 2022, 15:15
Польша решила подготовить отчет об ущербе «из-за СССР» в годы Второй мировой войны
МИД Польши заявил о подготовке отчета об ущербе «из-за СССР» в годы Второй мировой войны
Власти Польши намерены подготовить отчет о военном ущербе, который страна понесла «из-за СССР в годы Второй мировой войны». Заявление об этом появилось на официальном сайте польского МИД.
В ведомстве пояснили, что потери будут подсчитывать на основе исследований, аналогичных тем, которые использовали при составлении отчета об ущербе от немецкой агрессии и оккупации с 1939 по 1945 год.
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Польский МИД снова опубликовал и список требований к Германии, отметил «Царьград». Претензии польской стороны относятся к периоду Второй мировой войны. Ранее Польша оценила размер репараций от Германии в шесть триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (порядка одного триллиона 532 миллиардов долларов).
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По мнению члена партии ХДС/ХСС и бывшего вице-президента бундестага Йоханнеса Зингхаммера, Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за Вторую мировую войну. Он обратил внимание, что польские власти решили выяснять отношения именно в разгар политического кризиса на Украине.
Германия
Польша
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