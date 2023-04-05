Мир 05 апреля 2023, 15:42 Польша решила передать Украине еще четыре истребителя МиГ-29 Президент Дуда: Польша решила передать Украине еще четыре истребителя МиГ-29 Викимедиа

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Польские власти приняли решение передать Украине еще четыре истребителя МиГ-29. Такое заявление сделал президент этой страны Анджей Дуда после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщило РИА «Новости».

«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно четыре МиГ-29 передаются в настоящее время», — сказал Дуда.

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Он добавил, что всего страна передаст киевскому режиму 14 таких истребителей, а у себе оставит экземпляры, которые модернизированы до стандартов НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу утром 5 апреля. Он пообещал на встрече с польским лидером, что скоро между двумя государствами не будет границ. Об этом написал ТАСС.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — заявил Зеленский.

Известно, что он получил из рук Дуды высшую государственную награду Польши — орден Белого Орла.