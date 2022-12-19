Мир 19 декабря 2022, 14:22 Польша решила набрать в армию добровольцев от 15 до 65 лет Блащак: армия Польши набирает добровольцев с 15 лет для обучения военному делу РИА «Новости»

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Вооруженные силы Польши начали набирать добровольцев в возрасте от 15 до 65 лет, заявил вице-премьер и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Набор проходит в рамках проекта «Тренируйся с армией», сообщило радио Sputnik.

«Мы решили, что в таких тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет», — уточнил политик.

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В польском Минобороны пояснили, что цель проекта в том, чтобы обучить как можно большее количество людей самым основным военным навыкам. Например, обслуживанию оружия, основам оказания медицинской помощи.

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Помимо этого, добровольцы будут получать навыки действий в экстремальной ситуации, в частности разведения огня. Также их будут учить выживанию в сложных условиях.

Занятия будут проходить по восем часов по субботам в 31 гарнизоне по всей стране. Курс продлится с середины января до конца февраля. Несовершеннолетним добровольцам потребуется предоставить согласие родителей.

По словам Блащака, с помощью этого проекта власти Польши хотят привлечь в армию молодежь.