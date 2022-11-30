Мир 30 ноября 2022, 08:50 Польша решила брать плату с украинских беженцев за проживание в центрах размещения Reuters: Польша потребовала от беженцев Украины платить за проживание в центрах размещения РИА «Новости»

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Беженцы с Украины должны будут оплачивать проживание в центрах размещения Польши. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на решение польского правительства.

Речь идет о том, чтобы платить после 120 дней проживания в центрах. Причем украинцев попросят компенсировать лишь половину потраченных на них денег, через 180 дней — 75%, но не больше 60 злотых в день (порядка 800 рублей).

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Платить не придется больным и пожилым людям, беременным и тем, кто не может зарабатывать. Предполагается, что новые правила вступят в силу с марта 2023 года.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 ноября, что страна намерена не дать украинским беженцам злоупотреблять предоставляемой им помощью. Об этом сообщил RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинцы отказались выселяться из отеля Познани, который работал для них по системе «все включено».