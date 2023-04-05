Мир 05 апреля 2023, 09:22 Польша разорвала последний контракт на поставку нефти из России Polsat: компания Orlen отказалась от последнего контракта с Россией на поставки нефти РИА «Новости»

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Крупная нефтеперерабатывающая компания Orlen в Польше отказалась от контракта с российской компанией «Татнефть». Таким образом разорван последний польский контракт с Россией на поставки нефти. Об этом сообщил глава компании Даниэль Обайтек в эфире канала Polsat.

«После визита президента [США] Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад», — заявил он.

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Обайтек напомнил, что предусматривалось право Польши разорвать контракт, если нефть не будет поступать в течение определенного времени. Такой пункт содержался в условиях соглашения. При этом Orlen не понесет дополнительных убытков.

Поставки нефти из России в Польшу по нефтепроводу «Дружба» прекратились в конце февраля. «Татнефть» сообщила, что должна была прокачать нефть на польские НПЗ в последней декаде месяца, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены.

Контракт Orlen с «Татнефтью» подразумевал поставки 200 тысяч тонн нефти в месяц по трубопроводам до 2024 года. После начала спецоперации Польша отказалась закупать ресурс из России морским путем и планирует заменить ее сырьем из Соединенных Штатов и регионов Северного моря и Персидского залива.