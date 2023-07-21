Мир 21 июля 2023, 20:48 Польша разместит 96 американских ударных вертолетов на белорусской границе Министр обороны Блащак: Польша разместит 96 вертолетов Apache на границе с Белоруссией Викимедиа

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Польша разместит на границе с Белоруссией 96 вертолетов Apache. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, которого процитировало РИА «Новости».

«Это очень серьезное усиление Войска польского потому, что нашей целью является выстраивание настолько сильного Войска польского, чтобы Польша не была атакована Россией», — заявил министр.

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По словам Блащака, польская армия планирует закупить 96 вертолетов Apache у США. До этого американские военные предоставят Польше вертолеты из своих резервов.

«Мы приведем к тому, что Abrams и Apache закроют „Брестские ворота“, сделают ситуацию такой, что это направление потенциального нападения на Польшу будет попросту невозможным», — сказал глава ведомства.

Он объяснил, что подобный исход событий будет невозможен из-за мощи польской армии в ее сотрудничества с американскими военными.

Президент России Владимир Путин пообещал защитить Белоруссию в случае нападения Польши. Он напомнил, что республика — часть Союзного государства.