Польша разместит 250 американских танков Abrams на восточной границе

Польские власти решили разместить на востоке страны 250 американских танков Abrams. Об этом глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал в эфире Polskie Radio.

Польша получит от США 250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны, заявил министр обороны. Сроки развертывания боевых машин Блащак не уточнил.

Ранее RT сообщал, что Польша получит четыре батальона танков M1A2 Abrams версии SEPv3, которая является самой современной модификацией. Впервые эти танки были представлены в 2018 году, а эксплуатация началась в 2020-м. Польский генерал Роман Полько отмечал, что у страны есть танки Lеораrd собственного производства, а теперь будут еще и Abrams. В связи с этим он усомнился, что Польше нужно так много танковых платформ, заявив, что в целях обороны лучше делать ставку на новые вертолеты.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков ранее писал в своей колонке для газеты «Известия», что одним из основных закупщиков военной техники США является Австралия, которая в рамках нового партнерства AUKUS укомплектует свой флот еще и американскими субмаринами, отказавшись от французских. Кроме того, Австралия ведет закупки и новейших танков Abrams.