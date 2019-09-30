Польша рассмотрит предложение России по РСМД вместе с НАТО

«Письмо-предложение, которое получил президент Анджей Дуда, будет предметом консультаций и глубокого анализа в Североатлантическом альянсе с учетом многомерных аспектов глобальной и европейской безопасности», — цитирует Сувару сайт «Утро.ру».

Ранее, 25 сентября, появилась информация о том, что предложение о моратории президента РФ Владимира Путина было разослано в ряд стран.