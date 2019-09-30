Польша рассмотрит предложение России по РСМД вместе с НАТО
Пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара заявила, что Варшаве поступило предложение от России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По ее словам, документ рассмотрят вместе с коллегами из НАТО. Об этом сообщил ТАСС.
«Письмо-предложение, которое получил президент Анджей Дуда, будет предметом консультаций и глубокого анализа в Североатлантическом альянсе с учетом многомерных аспектов глобальной и европейской безопасности», — цитирует Сувару сайт «Утро.ру».
Ранее, 25 сентября, появилась информация о том, что предложение о моратории президента РФ Владимира Путина было разослано в ряд стран.