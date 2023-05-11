Мир 11 мая 2023, 18:29 Польша рассказала о поставках западной боевой техники на Украину Постпредство Польши в ЕС сообщило о передаче ВСУ 574 танков и 28 самолетов РИА «Новости»

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Западные страны передали Украине 575 танков и 28 самолетов. Об этом сообщило на своей странице в Twitter постоянное представительство Польши в Евросоюзе.

В публикации указали, что самое большое количество единиц танков (325) украинские военные получат от Польши и Франции (85 единиц). На третьем месте расположилась Германия, которая предоставила 80 боевых машин, замкнули четверку США, переславшие за океан 76 танков.

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Дополнительно Украина получила 28 самолетов, половина из которых приходится на истребители МиГ-29, ранее стоявшие на балансе Польши.

О передаче Украине 14 истребителей МиГ-29 президент Польши Анджей Дуда объявил в начале апреля. Он отметил, что четыре самолета уже находятся на Украине, а остальные поступят в ближайшее время.

Глава страны добавил, что Польша передаст ВСУ все истребители МиГ-29, которые не прошли модернизацию по стандартам НАТО.