Польша пыталась на границе выпихнуть афганских мигрантов в Белоруссию

Польша попыталась вытеснить со своей территории мигрантов, в числе которых в основном афганцы. Людей намеревались отправить в Белоруссию, заявил Государственный пограничный комитет республики.

«Напротив участка пограничной заставы „Русаки“ Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Белоруссии», — сообщил комитет.

Среди беженцев в основном оказались жители Афганистана. Мигранты открыто заявили полякам, что намерены подать прошения о предоставлении убежища. В сообщении подчеркнули, что беженцы отказались пересекать границу Белоруссии.

«Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши», — отметили в пограничном комитете.

По словам Госпогранкомитета, Польша пытается исказить реальную картину событий, чтобы оправдать свои незаконные действия перед международной общественностью. Также в сообщении заявили, что польская сторона пригласила журналистов для подготовки ангажированных репортажей.