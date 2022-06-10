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    10 июня 2022, 22:03

    Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ

    Постпред РФ при МАГАТЭ: Польша пыталась инициировать непродление полномочий РФ в Совете

    Валерия Шафирко

    Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Западные страны послали сигнал, что такой вариант возможен.

    Постоянный представитель РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что западные страны ведут себя слишком агрессивно.

    «Вчера на Совете управляющих (МАГАТЭ — прим. ред.) они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок», — сказал он.

    Ульянов пояснил, что РФ избирают в Совет МАГАТЭ автоматически уже 60 лет, поскольку она является одной из наиболее развитых стран в сфере мирной ядерной энергетики.

    На будущее страны Запада, по словам Ульянова, «послали сигнал, что это возможно». Инициатором подобного сценария выступила Варшава: представительница страны перечислила «все так называемые российские грехи».

    После переизбрания, как отметил постпред РФ при МАГАТЭ, выступили представители Евросоюза, Великобритании и Чехии. Нерешительность Запада, предположил Ульянов, можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия. Понижение статуса государства в организации только ухудшит ситуацию, отметил он.