Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ

Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Западные страны послали сигнал, что такой вариант возможен.

Постоянный представитель РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что западные страны ведут себя слишком агрессивно.

«Вчера на Совете управляющих (МАГАТЭ — прим. ред.) они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок», — сказал он.

Ульянов пояснил, что РФ избирают в Совет МАГАТЭ автоматически уже 60 лет, поскольку она является одной из наиболее развитых стран в сфере мирной ядерной энергетики.

На будущее страны Запада, по словам Ульянова, «послали сигнал, что это возможно». Инициатором подобного сценария выступила Варшава: представительница страны перечислила «все так называемые российские грехи».

После переизбрания, как отметил постпред РФ при МАГАТЭ, выступили представители Евросоюза, Великобритании и Чехии. Нерешительность Запада, предположил Ульянов, можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия. Понижение статуса государства в организации только ухудшит ситуацию, отметил он.