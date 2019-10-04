Польша проложит судоходный канал через Балтийскую косу

По данным издания, сегодня был подписан контракт с подрядчиком. Бельгийские и польские компании займутся строительными работами, которые обойдутся Варшаве более чем в 250 миллионов долларов.

Уточняется, что новый судоходный канал соединит город Эльблонг с Балтийским морем. Польский депутат Ежи Вилк заметил, что возведение канала является важнейшей инвестицией для всех городов, которые находятся на Вислинском заливе.