Польша проложит судоходный канал через Балтийскую косу
Польша планируют уже на следующей неделе приступить к строительству судоходного канала на Балтийской косе, который будет проложен с непосредственной близости от Балтийского городского округа (Калининградская область). Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По данным издания, сегодня был подписан контракт с подрядчиком. Бельгийские и польские компании займутся строительными работами, которые обойдутся Варшаве более чем в 250 миллионов долларов.
Уточняется, что новый судоходный канал соединит город Эльблонг с Балтийским морем. Польский депутат Ежи Вилк заметил, что возведение канала является важнейшей инвестицией для всех городов, которые находятся на Вислинском заливе.