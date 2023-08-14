Мир 14 августа 2023, 15:59 Польша продолжит защиту продовольственного рынка от украинского зерна Дуда отказался поддержать Украину в импорте зерна в Польшу РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у страны есть свои интересы, которая она продолжит отстаивать, в том числе в вопросе поставок зерна с Украины. Его слова привело издание PAP.

«Польша продолжит последовательно поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Однако у нас есть собственные интересы, мы должны стоять на их страже. А значит — защищать внутренний рынок», — сказал Дуда.

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Он отметил, что Польша ждет взаимопонимания со стороны украинских властей.

«Иногда просто нужно проговорить это. Мы понимаем, что Украина воюет, однако у нас есть собственные обязательства перед обществом», — добавил президент республики.

Ранее власти Польши запретили поставки украинского зерна в страну, писал RT. По мнению анонимного польского чиновника, правительство не захотело отпугнуть избирателей перед предстоящими осенними выборами.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что республики продолжит поддержку Украины, но только в том, что выгодно ей самой.