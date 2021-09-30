Польша продлит режим ЧП на границе с Белоруссией из-за мигрантов

На границе Польши со стороны Белоруссии могут продлить режим ЧП из-за наплыва мигрантов. С соответствующим заявлением об увеличении срока обратился президент страны Анджей Дуда к парламенту. Об этом рассказал ТАСС.

По словам польских властей, в страну незаконно пытались проникнуть более трех тысяч человек из стран Ближнего Востока. Указ о введении чрезвычайного положения был подписал Дудой 2 сентября, написало ИА НСН.

Продлить режим ЧП могут еще на 60 дней. Под него могут попасть 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.