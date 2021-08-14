Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности

Польские власти намерены продать Украине вакцину против коронавируса AstraZeneca, у которой уже истекает срок годности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF.

«Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию — более 650 тысяч доз вакцины», — сказал министр.

Краска отметил, что в целом Варшава собирается продать Украине 1,2 миллиона доз вакцины. По его словам, украинская сторона уже подтвердила, что заинтересована в закупке AstraZeneca в указанном объеме.

По данным Минздрава Украины, в стране два дня подряд фиксируют больше тысячи случаев заболевания COVID-19. За последние сутки умерли 44 человека, общее число жертв с начала пандемии — 53 217.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса оказала свое внимание и на индустрию производства игрушек. Знаменитая кукла Барби обретет новый образ, созданный по подобию изобретательницы AstraZeneca — профессора Оксфордского университета Сары Гилберт.