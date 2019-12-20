Польша проанализирует слова Путина о начальном этапе Второй мировой войны

«Газета.ru» напомнила, что на вчерашней пресс-конференции глава государства рассказал, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — отметил польский дипломат.