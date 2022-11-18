Мир 18 ноября 2022, 07:41 Польша призвала запретить ввоз мебели из Белоруссии в ЕС Член ЕП от Польши Можджановская: нужно срочно запретить импорт белорусской мебели freepik

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Европа должна в срочном порядке запретить импорт белорусской мебели в Евросоюз. С соответствующим запросом в Совет ЕС обратилась член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская, передали в RT.

«Производители мебели из Великопольского воеводства попросили срочно принять меры с тем, чтобы расширить санкции и включить в них запрет на импорт в ЕС мебели из Белоруссии», — говорится в обращении.

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Можджановская напомнила, что с 2023 года ввоз мебельной продукции из России будет запрещен, но в отношении Белоруссии западные санкции распространяются только на древесину и древесные материалы.

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По ее словам, польский мебельный сектор оказался одним из наиболее уязвимых в контексте последствий украинского конфликта. Польская мебельная промышленность столкнулась с волной банкротств и массовых сокращений. А производители мебели из Белоруссии и России, по словам европарламентария, при этом «используют лазейки» в санкциях для вывода своей продукции из «дешевого сырья» на рынок ЕС.

Ранее стало известно, что в российских магазинах появились товары «как в IKEA». Отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для шведской компании, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные.