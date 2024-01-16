Мир 16 января 2024, 11:35 Польша призвала НАТО подготовиться к любым сценариям в отношениях с Россией Глава Минобороны Польши: НАТО должен быть готов к любым сценариям в отношении РФ РИА «Новости»

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НАТО необходимо подготовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением наступления Вооруженных сил РФ в ходе СВО на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat.

Министр прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild о вероятном вооруженном конфликте НАТО с Россией, который якобы может начаться летом 2025 года.

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«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши добавил, что правительство премьер-министра республики Дональда Туска продолжит усовершенствовать армию страны, сообщила «Газета.ru». По словам министра, новые польские власти уже заключили ряд контрактов на поставку вооружений. В 2024 году бюджет Минобороны республики увеличится на 20% и достигнет 29,5 миллиарда долларов, добавил Косиняк-Камыш.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild о возможной войне НАТО с Россией. Пресс-секретарь президента Владимира Путина отметил, что немецкое издание не гнушается публиковать утки.