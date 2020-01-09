Польша признала одинаковой вину Германии и СССР за начало Второй мировой

«Сейм Республики Польша осуждает провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны», — указано в резолюции.

Также члены польского сейма указали, что «величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории», тогда как Россия отрицает, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз», который позже еще подписал «позорный» пакт Молотова-Риббентропа, из-за которого одной из первых пострадала Польша.

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Сталин, в отличии от многих европейских лидеров, единственный лично не контактировал с Гитлером. Он также указал, что советская армия вошла в Польшу, когда правительство последней не контролировало свои вооруженные силы и «само находилось в районе румынской границы».

По его словам, сталинизм есть за что упрекнуть, однако посчитал недопустимым проводить соответствия между СССР и Германией того времени.

Пакт Молотова-Риббентропа был заключен между Советским Союзом и Третьим Рейхом в августе 1939 года. Незадолго до этого СССР не раз обращался к Польше с предложениями заключить договор, предусматривающий войну между СССР и Германией в случае, если последняя нападет на Польшу. Варшава дала категорический отказ, указав, что доверяет договору о ненападении с Германией.