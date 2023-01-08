Мир 08 января 2023, 14:13 Польша приступила к созданию собственной космической разведки Польша подписала контракт о закупке разведывательных спутников Airbus flickr

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Власти Польши приступили к созданию системы спутниковой разведки. В нее войдут два космических аппарата и наземная станция по приему данных. Контракт на создание и запуск спутников, а также на строительство наземного сегмента власти страны подписали с корпорацией Airbus Defence and Space. Об этом сообщило издание Asia Pacific Defence Reporter.

В рамках подписанного соглашения сотрудники компании проведут обучение польских специалистов, а также возьмут на себя поддержку и обслуживание космических и наземных систем. Работать спутниковая разведка Польши начнет в 2023 году.

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«Этот контракт предоставит Польше одну из самых совершенных в мире спутниковых систем наблюдения за Землей. Это укрепляет Европу и дает польскому народу поистине суверенный космический потенциал», — заявил глава отдела космических систем Airbus Жан-Марк Наср.

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Спутники запустят на орбиту из Европейского космического центра Куру во Французской Гвиане. Благодаря этой системе Польша впервые получит систему автономной космической разведки.