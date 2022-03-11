Польша приняла более полутора миллионов человек с Украины

Более полутора миллионов человек въехали в Польшу с Украины. Таковы данные Пограничной службы Польши. Об этом пишет РИА «Новости».

Данные представлены с 24 февраля — даты начала спецоперации России на Украине.

По данным ООН, за этот период Украину покинули более миллиона детей. Большинство семей с детьми бежали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию. Общее количество беженцев с Украины к 8 марта достигло двух миллионов. Пункты временного размещения для людей из Донбасса к тому моменту открыли в 25 российских регионах.

В Евросоюзе ранее заявили, что ожидают около пяти миллионов беженцев с Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что такого стремительного потока не наблюдали еще никогда.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя обвинил в росте числа беженцев западные страны, которые активно накачивали Украину вооружениями и потакали в нарушении Минских договоренностей. Дипломат указал на слабость президента Украины Владимира Зеленского — он оказался неспособен противостоять нацистам и радикалам.