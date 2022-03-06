Погранслужба Польши заявила о приеме более миллиона беженцев с Украины

Более миллиона жителей Украины выехали из страны и направились в Польшу. О приеме беженцев из соседней страны сообщила польская Пограничная служба.

«Сегодня по состоянию на 20:00 количество людей, которые бежали с Украины в Польшу, превысило один миллион» — написала Пограничная служба Польши в соцсетях.

В субботу, 5 марта, польские пограничники сообщили о приеме более 800 тысяч украинских беженцев. Как отмечали в ООН, за неделю проведения спецоперации на Украине страну покинули более одного миллиона человек. Люди уезжают не только в Польшу, но и Молдавию, Венгрию, Румынию и Словакию.

Ранее официальный представитель кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что власти страны не приняли решение о поставках военных самолетов на Украину. При этом он уточнил, что в Польше продолжается дискуссия о спектре действий НАТО.