Британский депутат Тобиас Эллвуд призвал применить против России пятую статью устава НАТО о коллективной обороне. Эту идею поддержал госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич.

Пятая статья устава Североатлантического альянса обязывает все входящие в НАТО страны применить ответные меры в случае вооруженного нападения на одну из них.

Как заявил Скуркевич, альянс может обратиться к документу не только в случае радиоактивной утечки на Запорожской АЭС. Ответные шаги могут последовать и после размещения Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области. По словам польского госсекретаря, сотрудничество в рамках НАТО остается основой для обеспечения безопасности страны.

«Эти гарантии были и остаются в силе. Обязательства подтверждены партнерами Варшавы — как отдельными участниками альянса, так и президентом США Джо Байденом», — процитировало Скуркевича агентство PAP.

Ранее с призывом применить против России пятую статью устава НАТО выступил депутат британского парламента, председатель специального комитета по обороне в палате общин Тобиас Эллвуд. Он заявил, что поводом для обращения к документу является атака на Запорожскую АЭС. При этом Эллвуд проигнорировал тот факт, что удары наносят украинские войска.