Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»
«Гнилой компромисс». Бундестаг принял регулирующий «Северный поток — 2» законопроектПодробнее
По данным издания BiznesAlert, Возняк напомнил, что Польша уже выиграла процесс, связанный с сухопутным продолжением «Северного потока — 2».
Директор компании отметил, что в одобренной бундестагом директиве интересы Польши не учтены, но сделать это придется.
«Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление „Северному потоку-2“, регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отметил Возняк.
Комментарий директора польской компании вызван принятием законопроекта об имплементации обновленной газовой директивы ЕС парламентом ФРГ.
Директива Евросоюза разделяет компании, поставляющие газ, и транспортирующие его. Поэтом оператор газопровода «Северный поток — 2» должен быть независим от «Газпрома». Также должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков половина пропускной мощности газопровода.
Помимо Польши против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступают Украина, страны Балтии и США.