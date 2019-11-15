  • Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»

    15 ноября 2019, 21:06

    Анастасия Кукова

    Директор польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк пригрозил Германии судом, если Берлин не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».
    Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»

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    По данным издания BiznesAlert, Возняк напомнил, что Польша уже выиграла процесс, связанный с сухопутным продолжением «Северного потока — 2».

    Директор компании отметил, что в одобренной бундестагом директиве интересы Польши не учтены, но сделать это придется.

    «Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление „Северному потоку-2“, регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отметил Возняк.

    Комментарий директора польской компании вызван принятием законопроекта об имплементации обновленной газовой директивы ЕС парламентом ФРГ.

    Директива Евросоюза разделяет компании, поставляющие газ, и транспортирующие его. Поэтом оператор газопровода «Северный поток — 2» должен быть независим от «Газпрома». Также должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков половина пропускной мощности газопровода.

    Помимо Польши против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступают Украина, страны Балтии и США.