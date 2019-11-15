Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»

Директор польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк пригрозил Германии судом, если Берлин не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».

«Гнилой компромисс». Бундестаг принял регулирующий «Северный поток — 2» законопроект Подробнее

По данным издания BiznesAlert, Возняк напомнил, что Польша уже выиграла процесс, связанный с сухопутным продолжением «Северного потока — 2».

Директор компании отметил, что в одобренной бундестагом директиве интересы Польши не учтены, но сделать это придется.

«Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление „Северному потоку-2“, регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отметил Возняк.

Комментарий директора польской компании вызван принятием законопроекта об имплементации обновленной газовой директивы ЕС парламентом ФРГ.

Директива Евросоюза разделяет компании, поставляющие газ, и транспортирующие его. Поэтом оператор газопровода «Северный поток — 2» должен быть независим от «Газпрома». Также должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков половина пропускной мощности газопровода.

Помимо Польши против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступают Украина, страны Балтии и США.