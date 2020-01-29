Польша приготовилась к вмешательству России в выборы

Как утверждает автор статьи, России не впервой вмешиваться в демократические выборы на территориях других стран. В частности, говорится в статье, чтобы дестабилизировать страну и ослабить международную позицию США, Москва вторглась в выборы президента США в 2016 году. Кроме того, этим вмешательством Россия старалась подорвать стабильность всего блока НАТО, его целостность и эффективность, а также ослабить сплоченность Евросоюза.

Чтобы ослабить или вовсе избежать влияния России на польские выборы, автор публикации предложил ряд мер. Среди них «проведение тренингов для политических партий, членов штабов и избирательных комиссий, а также добровольцев на центральном и местном уровнях и проведение непрерывного анализа польского и зарубежного информационного пространства». Как сказано в публикации, следует также организовать обучение внутри «социальных групп, наиболее уязвимых для последствий информационно-психологических операций».

Ближайшее голосование в Польше должно состояться весной 2020 года. Это выборы президента страны. Официальная дата пока не объявлена.