Мир 08 апреля 2023, 04:24 Польша придумала новый план вступления Украины в ЕС и НАТО — СМИ Rzeczpospolita: Украина могла бы стать частью Речи Посполитой для противодействия России РИА «Новости»

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Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству» для успешного противостояния России. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.

«Польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой», — заявил журналист.

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Такое мироустройство после окончания конфликта обеспечит в регионе стабильности и безопасность, уверен колумнист. Это позволит США сосредоточиться на более важных целях в Тихом океане.

Возможность создания единого государства с Украиной испугала поляков. Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся нереальными, опасными, неправильными, заявила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч. Это не обеспечит ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих стран.