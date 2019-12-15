Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — приводит агентство слова Щерского. Так он прокомментировал слова президента Анджея Дуды том, что Польша не считает Россию врагом НАТО. Щерский при этом добавил, что альянс просто не «соглашается по некоторым вопросам со своим соседом».

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Ранее на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал Польшу пересмотреть отношения с Россией, однако Дуда заявил, что для этого сейчас не хватает дипломатических возможностей. По мнению Щерского, российская политика может в будущем измениться и открыть путь к более широкому диалогу. Он назвал «отход от силовой политики» главным условием расширенных контактов.

Москва не раз заявляла, что ни для кого угрозы не представляет, однако опасные действия в сторону России оставлять без внимания не собирается.