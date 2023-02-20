Мир 20 февраля 2023, 10:06 Польша предупредила Лукашенко о губительных последствиях вступления в конфликт на Украине Лидер Польши Дуда: вступление Белоруссии в конфликт обернется крахом для Лукашенко Министерство обороны Республики Беларусь

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Вступление Белоруссии в конфликт на Украине будет означать «окончательный конец» для белорусского президента Александра Лукашенко — весь народ ополчится против него. Таким мнением поделился лидер Польши Анджей Дуда в интервью украинскому каналу «1+1».

Дуда подчеркнул, что белорусы «не являются воинственной нацией».

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«Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — подчеркнул президент Польши.

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Он добавил, что ввязывание в украинский конфликт также повлекло бы за собой «смерть для многих белорусов», не имеющих боевого опыта. Дуда указал, что ВСУ при этом «воюют уже много лет».

Лукашенко хочет «поссорить польский и белорусский народы друг с другом», утверждая, что Польша имеет притязания на территории Белоруссии и Украины, добавил Анджей Дуда. Он заявил, что Польша «никогда ни к кому не предъявляла претензий» и хочет жить «в мире и покое».