Мир 16 июня 2023, 15:11 Польша потребует от России репарации за Вторую мировую войну Польша осенью представит отчет с масштабами репараций от России за Вторую мировую войну piqsels

Читать 360tv в

Польша решила потребовать от России репарации за урон во время Второй мировой войны. Отчет об ущербе подготовят осенью до парламентских выборов, заявил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Его процитировал ТАСС.

«Мы постоянно исследуем этот вопрос и хотим сделать его достоянием общественности во время текущего срока работы сейма», — сказал он

Реклама

Аркадиуш Мулярчик анонсировал выход публикации, которая, по его мнению, станет важной частью дискуссии вокруг ущерба СССР, нанесенного Польше, во Второй мировой войне. Парламентские выборы пройдут в октябре-ноябре.

В бюро международной политики канцелярии президента Польши заявляли, что потребуют выплат от России после того, как Германия согласится возместить ущерб. Политолог Дмитрий Буневич предположил, что таким образом власти попытались отвлечь внимание поляков от скандала вокруг искажения истории, а преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев связал заявления о репарациях с выборами.