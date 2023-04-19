19 апреля 2023, 01:36
Польша предложила ввести санкции против трубопровода «Дружба»
Reuters: Польша предложила санкции против импорта по северной части нефтепровода «Дружба»
Власти Польши предложили Еврокомиссии новый пакет санкций против России. В частности, они хотят запретить импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба». Об этом сообщило агентство Reuters.
«Предложение Польши остановит импорт российской нефти по северному участку нефтепровода „Дружба“, идущего в Германию. Это может положить конец импорту российских алмазов и природного газа и ограничить бы сотрудничество в атомной энергетике», — говорится в статье.
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Издание отмечает, что это предложение с польской стороны положило начало «долгим и сложным» переговорам между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что власти ФРГ выступили за включение российского атомного сектора в новый 11-й пакет антироссийских санкций ЕС.
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