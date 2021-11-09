Польша предложила ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами у Белоруссии

МИД Польши выступил с предложением немедленно ввести санкции в отношении всех физических и юридических лиц, которые замешаны ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Такое заявление ведомства появилось в Twitter.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — сказано в сообщении МИД Польши.

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 8 ноября о том, что большая группа беженцев из стран Африки и Востока направились к белорусско-польской границе. Вечером того же дня стало известно о том, что перед границами с Польше остаются более двух тысяч беженцев, среди них много детей и женщин. Большинство из них вели себя спокойно, но были и агрессивно настроенные.

В какой-то момент на пограничной территории произошла стрельба. Погранкомитет Белоруссии заявил, что огонь открыли со стороны Польши. Белорусская сторона посчитала, что поляки оказывают давление на иностранцев.

Евросоюз, в свою очередь, готовит санкции против авиакомпаний за перевозку мигрантов в Белоруссию.