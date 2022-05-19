Польша предложила построить базы для постоянных легких подразделений НАТО на востоке

Легкие подразделения НАТО смогут размещаться в Восточной Европе на постоянной основе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о готовности построить для них базы, сообщило РИА «Новости».

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы», — сказал он на конференции Strategic Ark в Варшаве.

Матеуш Моравецкий добавил, что опасается претензий России на территорию.

Решение НАТО принять это предложение может стать компромиссом. Ранее Латвия, Литва, Эстония и Польша потребовали увеличить военный контингент альянса на их территории, в том числе снабдив его средствами ПВО. Однако Франция и Италия эту идею не поддержали. Сейчас значительная часть сил НАТО сосредоточена на базах в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Базами управляют США, Великобритания, Канада и Германия.