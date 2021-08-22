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    22 августа 2021, 22:55

    Польша предложила помочь кочующим на границе с Белоруссией мигрантам

    Дарья Бунякова

    Власти Польши предложили Белоруссии оказать гуманитарную помощь мигрантам, кочующим на границе стран. Заявление об этом опубликовали на официальном сайте польского МИД.

    Польша предложила помочь кочующим на границе с Белоруссией мигрантам

    В документе отметили, что на польско-белорусской границе сложилась сложная ситуация с группой мигрантов.

    «Из гуманитарных соображений сегодня Министерство иностранных дел Республики Польша направило дипломатическую ноту Министерству иностранных дел Республики Белоруссия, заявив о готовности оказать на месте материальную помощь», — заявили в министерстве.

    В МИД пояснили, что польская сторона готова, в частности, предоставить палатки, спальные мешки, кровати, одеяла и постельные принадлежности. Если будет такая необходимость, то страна может передать лекарства и продукты питания.

    «Учитывая серьезность ситуации, польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью», — подчеркнули в ведомстве.

    В министерстве добавили, что въезд колонны с помощью будет планировать Государственное агентство стратегических резервов. При согласии Белоруссии будет выбран кратчайший маршрут к тому месту, где сейчас находятся мигранты.