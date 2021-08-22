Польша предложила помочь кочующим на границе с Белоруссией мигрантам

Власти Польши предложили Белоруссии оказать гуманитарную помощь мигрантам, кочующим на границе стран. Заявление об этом опубликовали на официальном сайте польского МИД.

В документе отметили, что на польско-белорусской границе сложилась сложная ситуация с группой мигрантов.

«Из гуманитарных соображений сегодня Министерство иностранных дел Республики Польша направило дипломатическую ноту Министерству иностранных дел Республики Белоруссия, заявив о готовности оказать на месте материальную помощь», — заявили в министерстве.

В МИД пояснили, что польская сторона готова, в частности, предоставить палатки, спальные мешки, кровати, одеяла и постельные принадлежности. Если будет такая необходимость, то страна может передать лекарства и продукты питания.

«Учитывая серьезность ситуации, польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что въезд колонны с помощью будет планировать Государственное агентство стратегических резервов. При согласии Белоруссии будет выбран кратчайший маршрут к тому месту, где сейчас находятся мигранты.