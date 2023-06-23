Мир 23 июня 2023, 03:04 Польша предложила отдать России «кусок» на Средиземном море в обмен на Крым, Донецк и Луганск Президент Польши предложил отдать России «кусок» на Средиземном море в обмен на Крым Freepik

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Российская сторона могла бы получить часть территории на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканала ICTV.

По его словам, подобный сценарий возможен в случае возвращения новых территорий России в состав Украины.

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«Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», — сказал Дуда и отметил, что за эти территории России придется пожертвовать ДНР, ЛНР и Крымом.

Такими словами польский глава отреагировал на вопрос о «компромиссе» между Москвой и Киевом, при котором украинская сторона признает вхождение в состав РФ новых территорий. По словам Дуды, руководства государств, призывающих к подобной договоренности, могли бы пожертвовать и своими территориями.

Ранее правительство Херсонской области исключило возможность захвата Крыма киевским режимом. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, Украина просто не имеет сил на это.