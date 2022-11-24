Мир 24 ноября 2022, 11:39 Польша предложила опустить потолок цен на нефть из России вдвое Politico: Польша предложила сократить потолок цен на нефть из России с 65 до 30 долларов РИА «Новости»

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Представитель Польши не согласился с предложением Еврокомиссии установить потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. Он предложил опустить его вдвое, до 30 долларов. О спорах вокруг нового ограничения рассказала газета Politico.

Дипломаты стран — членов Евросоюза обсуждали максимальную планку 23 ноября с утра до позднего вечера. Еврокомиссия, как и G7, предложила установить ее на уровне 65–70 долларов за баррель. Однако Польша и страны Балтии посчитали такую стоимость слишком высокой и выгодной для России.

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Польский представитель настоял на сумме в 30 долларов за баррель. Два других дипломата ответили ему, что сверхжесткая позиция и попытка увязать ограничение цен на нефть с готовящимся девятым пакетом санкций затянет и то, и другое.

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Против новых ограничений также выступила Венгрия, но ее недовольство, по словам собеседника газеты не восприняли всерьез. Участники совещания так и не смогли согласовать потолок цен.