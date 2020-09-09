Варшава готова предложить Берлину предоставить свой газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — сказал Мюллер в эфире Польского телевидения, его цитирует РИА «Новости».

Представитель правительства отметил, что «Северный поток — 2» вызывает беспокойство, ведь этот проект противоречит идее энергетической безопасности и европейской солидарности. Если ФРГ заявит о своем желании пользоваться инфраструктурой Польши, то Варшава пойдет навстречу.

«Северный поток» протягивают от российского побережья через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год. Проектом занимается компания Nord Stream 2 AG. Ее акционером является «Газпром».

Против газопровода выступают США, Украина, Литва, Латвия, Польша. В конце 2019 года Штаты ввели санкции против «Северного потока — 2» и потребовали занятые в проекте компании прекратить прокладку трубы.

Тем не менее «Северный поток — 2» планируют запустить в 2020–2021 годах. Baltic Pipe должен быть готов к 2022 году.