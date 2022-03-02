Польша предложила Евросоюзу отказаться от российского угля

Европейский союз должен отказаться от закупок российского угля. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, написал ТАСС.

Политик отметил, что попросил председателя Европейской комиссии не ввозить российский уголь, а в перспективе — и газ.

«Сегодня я разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля», — процитировал RT слова Моравецкого.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что Россия должны еще активнее уходить от сырьевой зависимости.