Мир 25 марта 2023, 22:41 Польша предъявила ЕС счета на €2 млрд за поставленное на Украину оружие Премьер Моравецкий: Польша выставила ЕС счета на €2 млрд за оружие для Украины Википедия

Читать 360tv в

Польша предъявила Евросоюзу счета на два миллиарда евро за поставленное на Украину оружие и военную технику. Об этом в интервью радиостанции RMF FM сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы выставили счета на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши, для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета», — заявил Моравецкий.

Реклама

Польша планирует потратить эти средства на закупку современного вооружения и военной техники для своей армии. До сих пор страна за поставленное на Украину вооружение получила от ЕС не более 200 миллионов евро, отметил Моравецкий.

Военная техника, поставленная украинским военным из Польши, подлежит уничтожению в зоне специальной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее власти Польши анонсировали передачу Украине истребителей МиГ-29. Варшава готова поставлять военную технику ВСУ в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг.