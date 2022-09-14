Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства | 360°

Мир 14 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства Минкульт Польши: Россия должна вернуть 7 предметов искусства из Пушкинского музея РИА «Новости»

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Власти Польши отправили России дипломатическую ноту о возвращении семи объектов культуры, утраченных во время Второй мировой войны. Об этом в среду заявил польский министр культуры Петр Глиньский, написал ТАСС.

«Ведомство направило семь заявок о возвращении произведений искусства, вывезенных из Польши в СССР во время Второй мировой войны. Все объекты находятся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина», — заявил он.

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Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик добавил, что считает неприемлемой позицию России по отношению к указанным произведениям искусства.

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«В РФ говорят, что эти ценности якобы принадлежали Германии. Это неприемлемо. Указанные произведения искусства принадлежали польским частным коллекциям или государству», — добавил министр.

Вавжик подчеркнул, что экспонаты нельзя рассматривать с точки зрения немецкого имущества.

«Мы продолжим интенсивно добиваться возвращения имущества, принадлежащего нам, собственности Польского государства», — заключил глава МИД.

Ранее глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский сообщил о намерении потребовать1,3 триллиона евро у Германии за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, писал RT.

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