Польша потребовала от Германии пояснить слова Шольца о пересмотре границы между странами | 360°

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Польша потребовала от Германии пояснить слова Шольца о пересмотре границы между странами

Глава национальной безопасности Польши Солох: доверие к Германии потеряно

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Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох потребовал от Германии объяснить слова канцлера Олафа Шольца по поводу возможного пересмотра границы между странами. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова», — сказал он в эфире польского телевидения.

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По мнению Солоха, высказывание Шольца неслучайно — оно связано с продолжающимся спором о военных репарациях. По его словам, тот факт, что Германия не приняла попытки «как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить, <…> может вызывать самые плохие ассоциации».

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Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Германии ответили, что не собираются платить Польше, тем более что она сама отказалась от репараций в 1953 году.

Публицист Анастасия Миронова рассказала, что разговоры о польских репарациях всегда идут рука об руку с темой реституции и пугают поляков, потому что репараций им не видать. При этом имущество свое немцы у поляков уже отсуживают.

Германия

Вторая мировая война

Польша

Олаф Шольц

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