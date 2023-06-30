Мир 30 июня 2023, 05:12 Польша потребовала денег от НАТО и ЕС на защиту от главы ЧВК «Вагнер» В Польше попросили денег от НАТО и ЕС на защиту от главы ЧВК «Вагнер» Unsplash

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Польские власти опасаются присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссии. Руководство страны хочет получить от Евросоюза и НАТО деньги на защиту своих границ. С таким заявлением выступил глава комиссии сейма республики по вопросам администрации и внутренних дел Веслав Щепаньский. Его процитировала польская газета i.pl.

«Польша существенно укрепит восточную границу из-за присутствия в Белоруссии бойцов „Вагнера“. Мы должны получить финансовую поддержку со стороны Евросоюза и НАТО», — отметил Щепаньский.

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Он пояснил, что страна рассчитывает на материальную помощь, так как имеет самую протяженную границу ЕС.

Ранее сотрудники полиции Ростова-на-Дону изъяли оружие, БТР и УАЗ, оставшиеся после ухода ЧВК «Вагнер» из города.