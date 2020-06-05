Политолог обратил внимание на «странную логику» и «брыкания» Польши. Он заметил, что похожим образом ведут себя и страны Прибалтики.

По его мнению, власти страны создают сомнительные проекты на фоне русофобии.

«На фоне русофобии многие прибалтийские страны экономически делают себе ущерб», — отметил Самонкин.

Польша расходует средства на дорогостоящие проекты и закупает у США сланцевый газ. При этом сырье можно было бы приобрести у Москвы по значительно более выгодным ценам, отметил Самонкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что первая фаза работ на канале уже подошла к концу, отметил «Царьград». После их полного завершения страна больше никогда не будет «просить разрешения» у России на судоходство в этом регионе.