Польша потратилась на дорогостоящие проекты из-за русофобии — политолог
Польша строит искусственный канал на Балтийской косе. Варшава сама же бьет по экономике странными «брыканиями». Такое мнение озвучил глава Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин, сообщило ИА Nation News.
Политолог обратил внимание на «странную логику» и «брыкания» Польши. Он заметил, что похожим образом ведут себя и страны Прибалтики.
По его мнению, власти страны создают сомнительные проекты на фоне русофобии.
«На фоне русофобии многие прибалтийские страны экономически делают себе ущерб», — отметил Самонкин.
Польша расходует средства на дорогостоящие проекты и закупает у США сланцевый газ. При этом сырье можно было бы приобрести у Москвы по значительно более выгодным ценам, отметил Самонкин.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что первая фаза работ на канале уже подошла к концу, отметил «Царьград». После их полного завершения страна больше никогда не будет «просить разрешения» у России на судоходство в этом регионе.